Principe Harry e Meghan Markle, il business (ancora) non decolla: il guaio con la nuova società

Giada Oricchio 07 luglio 2021

La conquista del mondo dovrà aspettare. Gli avvocati americani stanno mandando all’aria i piani del duca e della duchessa di Sussex. Ostacolo insormontabile o battuta d’arresto, sta di fatto che il principe Harry e Meghan hanno ancora problemi a mettere su il loro impero fatto di molto intrattenimento a scopo di lucro e un pochino di beneficenza.

Dopo il cartellino rosso di Elisabetta II sullo sfruttamento economico del marchio Sussex Royal, il principe Harry e la moglie Meghan, neo mamma di Lilibet Diana, hanno ribattezzato la loro impresa Archewell Foundation e hanno messo in piedi anche la società di podcast Archewell Audio chiedendo che le loro organizzazioni di raccolta fondi fossero protette dal diritto societario in America. Lo staff ha inviato i documenti all'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti chiedendo l'uso esclusivo dei termini, ma per la seconda volta nel giro di un anno, il democratico Ufficio ha evidenziato che erano troppo vaghi e ha preteso chiarimenti.

Secondo Richard Eden che ha rivelato il retroscena confidenziale in esclusiva al Daily Mail, nella domanda per Archewell Audio, la coppia ha affermato che la società si occupava di “creazione, sviluppo, produzione e distribuzione di podcast, programmi audio, musica e audiolibri, esibizioni di podcast dal vivo, spettacoli dal vivo, spettacoli di musica dal vivo e letture di audiolibri dal vivo”, ma il solerte funzionario ha chiesto che fossero meno ambigui e opachi: “Il richiedente deve chiarire che si tratta di servizi basati sull'intrattenimento (e dunque non beneficenza, nda) e deve specificare la natura delle “esibizioni dal vivo”. Non solo, il team legale di Harry e Meghan deve anche definire il tipo di app web che desiderano fornire attraverso la Archewell Foundation.

Tuttavia, niente è perduto sulla strada dell’indipendenza e del dominio mondiale: il 25 giugno scorso, l’Ufficio ha concesso ai duchi sei mesi per rispondere. In caso contrario le domande saranno cancellate. Sempre Eden ricorda: “Una fonte vicina ai Sussex mi ha detto l'anno scorso che Archewell sarà enorme. Harry e Meghan lo useranno per sostenere molte cause che li appassionano. Sarà un'organizzazione globale con ambizioni internazionali”. Basta che diventi realtà.

