09 luglio 2021 a

a

a

Una Arisa senza freni in questa estate calda sulla scia del suo nuovo singolo Psyco. Dalla barca a Capri la cantante martella i fan con foto e video scatenati su Instragram : “Vivo di notte ma adoro il giorno, mi dispiace ma mi piace sono #psyco”, scrive postando una foto in posa sexy con un costume intero supersexy. Poco dopo in un video canta spruzzandosi acqua sul corpo per la gioia dei fan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.