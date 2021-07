Euro2020, Sabrina Salerno tifa Italia e manda i fan in visibilio con un vedo non vedo da capogiro

03 luglio 2021 a

Basta un piccolo dettaglio per far scatenare i fan di Sabrina Salerno. La bombastica cantante, nonostante i 53 anni di età, è ancora in forma smagliante e ha postato su Twitter una foto in costume che ha messo d’accordo tutta la platea del noto social network. La Salerno, che ha voluto caricare l’Italia di Mancini prima della sfida di Euro2020 con il Belgio, è stata in particolare ‘pizzicata’ da qualcuno che ha notato un particolare hot: il costume è troppo striminzito per le sue forme e si intravede un capezzolo. Un dettaglio piccante che ha fatto il pieno di like.

