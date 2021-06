"Non mi manca nulla di Gigi D'Alessio". Anna Tatangelo a Belve sfodera gli artigli: un fallimento enorme

Giada Oricchio 13 giugno 2021 a

Anna Tatangelo, intervistata da Francesca Fagnani per “Belve”, venerdì 11 giugno, sferra una zampata letale all’ex compagno Gigi D’Alessio: “Della vita insieme non mi manca niente. Con lui ho lasciato anche la mia parte malinconica. Una belvata? Ma se per 20 anni ho fatto solo il ragù”.

Al programma di Rai2, “Belve”, Anna Tatangelo, su Spotify con il nuovo disco “AnnaZero”, si descrive come Benjamin Button: nata vecchia per tornare giovane. Se potesse riavvolgere il nastro della sua vita, rifarebbe tutto. Quasi tutto. Perché a tirarle fuori la verità è la signora di “Belve”, Francesca Fagnani, che non conosce il concetto di “domande che non si possono fare”. La conduttrice ricorda alla Tatangelo: “Gigi D’Alessio disse di lei che aveva 20 anni sulla carta, 40 in testa e cucinava con l’esperienza di una 90enne” e la cantante di Sora si leva un macigno dalla scarpa ché un sassolino è troppo piccolo: “Il problema è che io ne avevo 40 di testa e lui 20… sto scherzando… sì però è rimasto sempre di 20…”.

La Tatangelo fa autocritica ammettendo che in passato non è valsa la pena accontentare tutti (dai giornali ai familiari) mettendo sé stessa in secondo piano e dar peso allo snobismo dei colleghi (“alcuni mi hanno rispettata, altri meno”). Alla domanda su quali vantaggi e svantaggi abbia tratto dall’essere la compagna di Gigi D’Alessio per 20 anni, la cantante ha risposto secca: “Il vantaggio è stato avere al mio fianco una persona con 20 anni di esperienza artistica in più di me, lo svantaggio è stato un attacco ai miei pezzi quando sono uscita di casa. Mi dicevano sempre che erano brani troppo ‘d’alessiani’ cioè di non avere un mio stile personale. I miei esordi non sono stati avvantaggiati da questa storia, si dava faro solo al gossip senza ascoltare la verità. Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare Gigi e i suoi figli però se tornassi indietro qualcosa la direi e mi imporrei di più su quella che era la verità”. Una mezza allusione che è pane per i denti affilati della Fagnani: “E qual era la verità?”, “Non posso dirla altrimenti rischierei di fare piccoli danni. Ma chi doveva sapere, ha saputo” ha risposto ridendo la Tatangelo.

L’artista, oggi 34enne, ha ricordato i fischi dei fotografi quando dal palco del teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2008, dichiarò il suo amore per D’Alessio e ha confessato che in questi ultimi due anni la musica l’ha salvata dal dolore per aver visto il figlio piangere per la separazione: “Non accettava che tra suo padre e me fosse finita. L’ho vissuto come un fallimento enorme. Ma sono stata io a mettercela tutta per salvare il rapporto e Gigi lo sa, ne è cosciente”. Oggi però Anna Tatangelo più che voltare pagina, ha iniziato un nuovo libro: “Cosa mi manca della nostra vita insieme? Nulla! Sto bene così”. A bordata segue bordata: “Con quella vita lì se n’è andata una parte di Anna, la parte più malinconica, quella che giocava a fare troppo la donnina. E non è assolutamente vero che i problemi economici di Gigi siano stati una causa della fine. Per lui sono sempre stata un pilastro come lui lo era per me”. La Fagnani le ha chiesto anche quale belvata abbia fatto nella vita e la cantante: “Non ne ho fatte, ho fatto il ragù per 20 anni! Per stare con Gigi ho pagato un prezzo, se fossi stata con un calciatore avrei avuto meno rotture di scatole. E artisticamente ho pagato un prezzo più alto di lui”. All’orizzonte sembra essersi affacciato un nuovo amore, il fortunato sarebbe Livio Cori, ma incalzata sul punto la Tatangelo si chiude a riccio: “Non rispondo alla domanda, voglio viverla con calma, non smentisco e non confermo”.

