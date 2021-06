Tradito dal topless, Antonio Conte pizzicato sulla spiaggia di Ibiza

Giada Oricchio 10 giugno 2021 a

Mister si contenga! Antonio Conte è stato pizzicato dal settimanale "Oggi" in un atteggiamento imbarazzante e la Rete lo inonda di sberleffi. L'ex allenatore dell'Inter si sta godendo qualche giorno di vacanza a Ibiza insieme alla moglie e all'ex compagno di squadra Andrea Pirlo, anche lui con consorte e figli al seguito.

Ora, se vai a Ibiza, il minimo che può succedere è di trovarti i paparazzi anche sotto il cuscino e cosa fa Conte in mare sotto il sole rovente? Incurante della dolce metà al suo fianco, si gira a guardare una bagnante pronta a tuffarsi a seno nudo lasciando che la moglie continui a parlare da sola. Un topless da scudetto, deve aver pensato il tecnico in cerca di panchina per la prossima stagione dopo il divorzio anticipato dai nerazzurri.

Una scenetta troppo ghiotta per la rivista che scrive: "La signora Conte gesticola, ma Antonio si distrae..." e per il web (tweet di @sbertagna) che sguinzaglia la solita fantasia con meme e ironia: "Sta studiando il modulo a due puppe", "È rimasto agghiaGGiaDo", "Ha un altro chiodo fisso oltre il calcio", "Comandanteeeee".

