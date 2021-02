Antonio Conte, la reazione contro Striscia dopo la lite con Agnelli. E rifiuta il Tapiro

Giada Oricchio 11 febbraio 2021 a

a

a

Antonio Conte ha rifiutato il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Nella puntata di giovedì 11 febbraio il tg satirico di Antonio Ricci manda in onda il servizio in cui Valerio Staffelli prova a consegnare all’allenatore dell’Inter l'ambito premio per i fatti accaduti martedì sera a Torino (lo scambio di gestacci con Andrea Agnelli durante la partita Juventus-Inter di Coppa Italia). Tuttavia, Staffelli fallisce la missione: Conte, ancora molto arrabbiato per quanto accaduto, si è infilato in macchina evitando di guardarlo e di rispondere alle piccole provocazioni di Staffelli. Lo ha ignorato e se n’è andato in silenzio, ma in attesa della decisione della Procura federale. Il giudice sportivo non ha preso nessuna decisione in merito alla lite a distanza limitandosi a squalificare i giocatori in campo, Marcelo Brozovic e Alex Sandro.

Il procuratore della Figc ha aperto ufficialmente un'inchiesta relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell'Inter, estendendo quindi il discorso al diverbio tra il presidente bianconero e il tecnico nerazzurro. Da valutare anche la posizione del Ceo Fabio Paratici e del team manager Gabriele Oriali. A tal proposito è già stato convocato dalla procura il quarto uomo del match, Daniele Chiffi, e potrebbero essere acquisiti video e immagini per ricostruire lo squalificante episodio.

