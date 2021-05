Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter: tradimento alla Lazio dopo la cena con Lotito

27 maggio 2021 a

L’Inter volta pagina dopo la rescissione consensuale con Antonio Conte e affida la panchina a Simone Inzaghi. Un colpo di scena incredibile per la Lazio dopo l’incontro a Villa San Sebastiano e la cena a Formello di ieri sera, da cui tutti i protagonisti biancocelesti erano usciti con l’idea di portare avanti fino al 2024 (stretta di mano a 2,2 milioni a stagione più bonus) il matrimonio tra le parti. Claudio Lotito e Igli Tare non hanno però fatto i conti con l’ultimo tentativo dei nerazzurri, che hanno messo sul piatto una maxi-offerta da 5 milioni più 1 di bonus a stagione e hanno portato l’allenatore piacentino all’inaspettato voltafaccia quando era già con la penna in mano per la firma sul triennale.

La proposta economica ha convinto Inzaghi a ‘tradire’ la Lazio ed è stata inutile un’ultima chiamata tra il tecnico e il presidente Lotito. Il procuratore di Inzaghi, Tullio Tinti, nel primo pomeriggio era tornato nella sede dei campioni d’Italia e ha definito l’accordo. Tutto è pronto per firme e ufficialità, con la Lazio che ora punta su Sinisa Mihajlovic o Walter Mazzarri.

