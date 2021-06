Reunion per l'anniversario della nascita di Gianfranco Funari: incontro tra l'ex moglie, la figlia e la vedova

Francesco Fredella 04 giugno 2021 a

La reunion c'è stata, proprio come promesso. Morena Zapparoli, vedova di Gianfranco Funari, ha incontrato la figlia di Gianfranco e la sua ex moglie. Tempo fa, in occasione della ricorrenza del compleanno di Funari, aveva raccontato di volersi avvicinare all'ex moglie del giornalista. “Volevo in qualche modo una reunion per l’anniversario della nascita di Gianfranco, sia con la sua ex moglie che con sua figlia. La reunion c’è stata fisicamente tra me e la sua seconda moglie”, racconta la Zapparoli. Che precisa: "La figlia di Gianfranco ci ha mandato una bella lettera, non potendo essere presente per motivi di salute, esprimendo la sua gioia per il fatto che volessimo celebrarlo in questa occasione. Si è detta allora disponibile ad ogni evenienza di questo genere”.

La Zapparoli, terza moglie di Funari, è stata al suo fianco fino all'ultimo giorno del giornalista. "Abbiamo lavorato a lungo insieme e lui mi ha insegnato tutto. Se facci questo mestiere lo devo a lui", spiega. Poi la Zapparoli torna a parlare dei Reali inglesi (le vicende della corona da sempre la appassionano). E dice: “Il problema del razzismo all’interno della famiglia reale inglese non è una cosa nuova, non è nato dalle accuse fatte da Megan ed Henry nella famosa intervista a Oprah Winfrey ma già ai tempi di Lady Diana. Purtroppo questo chiacchiericcio alimentato dai tabloid inglesi secondo cui la famiglia reale inglese era preoccupata delle storie d’amore di Lady Diana non sono, secondo me, soltanto chiacchiere. C’era una preoccupazione verso le persone che Diana frequentava. Henry si è spinto anche oltre queste dichiarazioni”.

