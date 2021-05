In Calabria spunta una possibile Denise Pipitone, interrogata una ragazza rom

11 maggio 2021 a

Poco dopo la mezzanotte i carabinieri di Scalea in Calabria hanno iniziato a interrogare in caserma una ragazza di origine rom segnalata da un cittadino con dovizia di particolari come la possibile Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004. L'età ovviamente coincide, come pure ancora una volta la somiglianza con la mamma Piera Maggio che da quel giorno la cerca senza sosta protestando con le autorità quando le indagini sembrano fermarsi.

Naturalmente potrebbe trattarsi dell'ennesimo falso allarme, ma i carabinieri ritengono attendibile lòa segnalazione per alcuni particolari raccontati da chi ha inviato loro la soffiata. La ragazza si è prestata all'esame senza fare alcun tipo di resistenza nè protestare, e se dalla sua deposizioni qualche dubbio si mostrerà fondato, allora si passerà all'esame del dna, la sola prova che dovrebb e toigliere qualche dubbio. Già avvisata la procura di Marsala che ha aperto un nuovo fascicolo di indagine

