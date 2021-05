Denise Pipitone "non è in quella casa". Lo sfogo di Piera Maggio: cosa scopro oggi

06 maggio 2021 a

a

a

Inquirenti alla ricerca di Denise Pipitone, del corpo della bambina scomparsa omai quindici anni fa da Mazara del Vallo. Non ci sarebbero tracce della piccola nella palazzina di via Pirandello, spiega l'Adnkronos che anticipa l’esito della lunga ispezione eseguita ieri pomeriggio nell’edificio che ospitò fino a pochi anni fa Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise Pipitone, la bimba scomparsa il primo settembre del 2004.

Clamoroso in Sicilia: riaperte le indagini su Denise Pipitone. Il terribile timore di un depistaggio

I Vigili del fuoco e i Carabinieri del Ris sono stati al lavoro fino alle 20.15 nella palazzina, cercando anche con le carte del catasto alla mano, eventuali tracce di lavori di muratura fatti negli ultimi anni. Controlli anche nel garage e in una botola, con un pozzo, ma come si apprende anche qui l’esito è stato negativo. Era stata una segnalazione, non anonima, a indicare agli investigatori alcune notizie ritenute «molto interessanti».

Denise Pipitone, "segnalato un cadavere dietro un muro". Ispezionata la casa di Anna Corona

«Il garage e lo scantinato di quella palazzina all’epoca furono ispezionati», dichiara Maria Angioni, la pm che si occupò per diversi anni dell’inchiesta sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, parlando delle ricerche nella casa di via Pirandello a Mazara del Vallo, dove abitava Anna Corona, la mamma della sorellastra di Denise. Ma la magistrata, che oggi è giudice del lavoro a Sassari, aggiunge anche di non avere un «ricordo di un pozzo» in quel garage dell’abitazione in cui viveva Anna Corona. «Non ricordo niente sul dettaglio di un pozzo», dice ancora la giudice. Ma i carabinieri e i Vigili del fuoco hanno ispezionato senza sosta l’edificio disabitato, di proprietà di una famiglia di emigranti di Mazara che vive in Svizzera. Forse cercano una stanza ’segreta', ecco perché, carte catastali alla mano stanno verificando se sono stati fatti dei lavori di recente.

Denise Pipitone cercata in un pozzo. La scoperta dopo l'ispezione in casa di Anna Corona

«Io e la famiglia di Denise siamo stati rivoltati come un calzino, soprattutto durante le prime fasi delle indagini, ci aprivano anche i cassetti. Oggi vengo a conoscenza che per alcuni non sono state fatte le verifiche adeguate», è l'amaro sfogo di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bimba scomparsa il 1° settembre 2004, da Mazara del Vallo in collegamento con «Chi l’ha visto?» su Rai3.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.