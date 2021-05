Denise Pipitone cercata in un pozzo. La scoperta dopo l'ispezione in casa di Anna Corona

Francesca Mariani 06 maggio 2021 a

Scomparsa di Denise Pipitone, vigili del fuoco in un pozzo che si trova sotto a una botola nella casa della madre della sorellastra, Anna Corona. Si tratta dell'ultimo accertamento investigativo sulla vicenda della piccola sparita nel 2004, ma che per ora non avrebbero portato a nulla. A Mazara del Vallo (Trapani), dunque, è stata disposta un'ispezione dei carabinieri del Reparto della Scientifica di Trapani in un appartamento che in passato era stato abitato da Anna Corona, la ex moglie di Piero Pulizzi, il padre naturale di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni sparita nel nulla il primo settembre 2004. Anna Corona è la madre di Jessica Pulizzi, la ragazza che era finita sotto processo per il sequestro della bambina ma che poi venne assolta.

Caso Denise: vigili del fuoco ispezionano pozzo sotto botola garage

Il sopralluogo è stato disposto dalla Procura di Marsala che ha riaperto l'indagine. Gli inquirenti cercano di capire se sono stati fatti dei lavori edili in quella abitazione di via Pirandello. I lavori sarebbero stati eseguiti dopo la sparizione della piccola. L'appartamento di via Pirandello è disabitato da circa un anno. «I proprietari della casa sono in Svizzera, io ho solo portato le chiavi della palazzina ai carabinieri che me le hanno chieste», ha detto la custode dalla palazzina. «La palazzina disabitata da un anno», dice la donna.

Denise Pipitone, "segnalato un cadavere dietro un muro". Ispezionata la casa di Anna Corona

La custode dice anche che di recente non sarebbero stati fatti dei lavori di ristrutturazione nella palazzina «solo piccoli lavori», dice. Controlli sono stati effettuati dai carabinieri anche nel gara ge della palazzina. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno svuotato un pozzo, profondo 10 metri e dove c'era un metro e mezzo di acqua, che si trova sotto una botola nel garage. È arrivata anche una squadra del Saf, il gruppo Speleo Alpino Fluviale provinciale, che hanno montato una pompa idrovora. La botola, avevano riferito negli ultimi giorni alcuni media, porterebbe «a uno scantinato nella casa della mamma di Anna Corona, che non è mai stata ispezionata». I carabinieri del Ris, con le piante del catasto alla mano, hanno inoltre cercando delle tracce di intonaco recente, o di lavori strutturali, nella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo (Trapani), dove a mezzogiorno di ieri è iniziata l'ispezione del Nucleo di investigazioni scientifiche per cercare tracce di Denise Pipitone: la bambina potrebbe essere stata nascosta proprio in quella casa, oggi disabitata.

Caso Denise: non ci sono tracce della bimba nella palazzina, ispezione ha dato esito negativo

«Non è stata una segnalazione anonima» a portare gli inquirenti a eseguire una ispezione nella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo, dove abitava Anna Corona, la madre della sorellastra della piccola Denise Pipitone. A specificarlo è illegale di Piera Maggio, la madre della piccola Denise, Giacomo Frazzitta. «Ieri si era sparsa la voce che la segnalazione sia stata fatta da un anonimo. Ma non è così». «Mi aspetto che non succeda nulla. Registro che si è abbattuta una tensione terribile sulla signora Piera Maggio, una giornata terribile per lei, che non è stata preparata», ha detto Salvatore Quinci, il sindaco di Mazara del Vallo, parlando dell'ispezione nella palazzina di via Pirandello. «Non meritava di affrontare tutto questo e con queste modalità - ha continuato - la Mazara che conosco io non è quella omertosa, forse solo una cerchia ristretta di persone. C'è una Mazara che vuole la verità e che è vicina a Piera».

