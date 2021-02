Mentre Zaniolo è allo stadio Sara Scaperrotta svela il nome del figlio: si chiamerà Tommaso

Francesco Fredella 14 febbraio 2021 a

a

a

Lui allo stadio per Roma-Udinese, lei a casa alle prese con i completini per il bebè in arrivo che è un maschietto e si chiamerà Tommaso. L’ex di Nicolò Zaniolo, diamante della Roma, pubblica foto sui social e i gossip si riaccende: Sara Scaperrotta (con lei Zaniolo ha avuto una lunga e tormentata storia) è in dolce attesa. Il calciatore, qualche settimana fa, aveva detto di non volersi sottrarre alle responsabilità di padre anche se la sua storia con Sara è finita.

La Scaperrotta è un’influencer, oltre che modella con più di 100 mila followers su Instagram. E pare che sia molto legata a Belen Rodriguez.

Intanto, tiene banco un presunto flirt tra Zaniolo e Chiara Nasti, influencer napoletana che a San Valentino ha pubblicato le foto delle rose. Ricevute da Zaniolo? E dopo poco il post di Sara Scaperrotta che pubblica una foto dei vestiti di Tommaso. “Aspettando te", scrive.

