Nicolò Zaniolo, nuovo gossip: Nicole Minetti mostra il messaggio privato...

In attesa del ritorno in campo dopo l'infortunio al ginocchio Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé nel mondo del gossip. A fine dicembre il talento della Roma era stato al centro dell'attenzione per la bufera nata a seguito della rottura del rapporto con la fidanzata Sara Scaperrotta, che aspetta un bambino dal calciatore.

Dopo a farlo finire sui rotocalchi rosea è stata la breve love story con la showgirl Madalina Ghenea, sempre negata ufficialmente da entrambi nonostante i numerosi cuori che si sono mandati pubblicamente sui social. Adesso invece per Zaniolo potrebbe nascere un feeling con Nicole Minetti.

L'ex consigliera regionale della Lombardia, eletta nella lista del Presidente Roberto Formigoni, ha pubblicato sulle storie di Instagram alcuni riferimenti al numero 22 giallorosso: prima ha affermato che l'unico romano con cui prenderebbe un aperitivo è solo Zaniolo, in seguito per i più scettici ha mostrato sui social lo screen di una conversazione con il calciatore, oscurandone il contenuto ad eccezione di una risata del ragazzo. Nuova fiamma per Zaniolo? I social saranno bollenti nei prossimi giorni.

