L'amore dietro ogni cosa di Simone Di Matteo: dal libro all'album da primato

«Una volta lasciatoci alle spalle l’incubo rappresentato dal Coronavirus, sarebbe davvero bello se tutti fossimo nuovamente contagiati, non più da un virus, ma dal sentimento dell’amore!». Esordisce così Simone Di Matteo in merito all’album che prende vita dalla sua opera letteraria e che vedrà la luce nei prossimi mesi per l’etichetta discografica New Music International. L’amore dietro ogni cosa, infatti, la sua raccolta antologica di racconti, è un volume a dir poco fortunato che, oltre a racchiudere le varie sfaccettature di un sentimento la cui grandiosità è incommensurabile, ha lasciato dietro di sé un retaggio la cui conclusione non è ancora stata scritta. Insignito del Premio per la Letteratura nel 2016, durante l’evento “L’arte dice no alla violenza” al Centro Espositivo Elsa Morante, in seguito è divenuto uno spettacolo teatrale, selezionato, poi, tra più di 400 drammaturgie in concorso al Roma Fringe Festival, e quasi sicuramente, in un futuro non molto lontano, approderà sul grande schermo per la regia di Carlo Fenizi, il quale ne realizzerà una pellicola cinematografica.

Oggi, invece, L’amore dietro ogni cosa ritrova nuova forza espressiva nella voce del cantante torinese Andrea Crimi, già noto per la sua collaborazione con il celebre produttore Enrico Palmosi per il suo singolo di lancio “Nero Asfalto”, e nella penna dello stesso Di Matteo che, insieme al paroliere Simone Pozzati, è riuscito a creare dalla liricità dei suoi versi testi d’impatto e di forte poeticità.

Un concept album dalle sonorità indie-pop che segna un primato nella storia della letteratura e della musica, dal momento che nessun disco prima d’ora era stato pensato integralmente a partire da un testo letterario. Tredici tracce per tredici storie e tutte insieme contribuiscono a comunicare il significato originario che si cela dietro il libro. «L’amore è e resta l’unica forza – afferma Di Matteo - in grado di far girare il mondo e di farci assaporare, nella sua concezione più alta, la libertà di rimanere fedeli a noi stessi. Abbiamo pensato, inoltre, di riservare una traccia dell’album per le selezioni al Festival di Sanremo 2022 e di inserire al suo interno dei featuring realizzati con la partecipazione di alcune delle più talentuose voci del panorama dello show business musicale nostrano, tra cui quella di Laura Bono!».

Insomma, un’iniziativa ambiziosa che siamo certi non deluderà le aspettative del pubblico. Il primo brano ad essere rilasciato sarà “Anne” e sarà disponibile on line su tutte le piattaforme e nei migliori digital stores a partire dal 12 febbraio. La canzone esplora le fragilità e le insicurezze di una donna dai mille volti e dalle infinite maschere, alle prese con la ricerca spasmodica di un amore che non riesce a trovare. Solo quando riuscirà a comprendere che a mancarle è proprio l’amore per se stessa, sarà finalmente in grado di abbattere quel muro di sottili certezze che le impedisce di vivere a pieno le proprie emozioni e abbandonarsi al flusso benevolo della vita stessa. Una lezione che faremmo bene tutti ad imparare!

