Assalto dei fan per Corona. Arriva la polizia ma è solo un sosia

Francesco Fredella 11 dicembre 2020 a

a

a

Fabrizio Corona annuncia sui social di partecipare all’inaugurazione di uno store Adalet. Succede di tutto: un fiume di gente. Arriva anche la Polizia. L’annuncio sui social del re dei paparazzi diventa virale da subito. Cosi, in una Torino freddissima, da lontano arriva un auto blu di grossa cilindrata con vetri neri. “E’ Corona”, urla qualcuno. Scende un uomo tatuato, capelli come quelli di Fabrizio, felpa, occhiali da sole: si tratta di un sosia. Corona è ai domiciliari e non lascia Milano per Torino, rischiando grosso. Si gode lo spettacolo dal divano della sua nuova casa. Una genialata: mandare un sosia ad un evento attesissimo. Un po’ come le grandi star americane.

