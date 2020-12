L'annuncio di Corona: vi aspetto a Torino. Fan impazziti

Francesco Fredella 11 dicembre 2020 a

“Vi aspettiamo oggi...”, L’annuncio pazzesco di Fabrizio Corona sui social. E i fan vanno in tilt.

E i fan vanno in tilt. Un annuncio di Fabrizio Corona - in una Instagram Stories - diventa subito virale. “Vi aspettiamo oggi. Prima inaugurazione di Adalet store a Torino”, scrive Corona sui social.

Intanto, la Rete si domanda cosa possa accadere a Torino. Il re dei paparazzi, che ha smentito le ultime voci su un matrimonio con una donna misteriosa e lontana anni luce dai riflettori della tv, non commenta. Le sue Instagram stories sono gli unici indizi in nostro possesso. Corona sarà presente all’evento? Mistero. Ma forse proprio questo fa cresce ancora di più l’attesa dei fan, che muniti di mascherina e distanziamento sociale, potrebbero attenderlo in quel nuovo store.

