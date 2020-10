Elena, ragazza in carriera tra amori e amarezze

Il racconto di Elisabetta Cicchitelli in «Se vuoi, seguimi...»

Francesco Storace 04 ottobre 2020 a

a

a

A22 anni l’amore è un sogno. E può anche essere un libro, un romanzo, una storia appassionante scritta da una giovanissima autrice, Elisabetta Cecchitelli, che ha pubblicato «Se vuoi, seguimi…» con l’editrice Albatros.

Il libro, gradevole e agile nella lettura, racconta la storia di Elena Innocenti, ragazza in carriera trasferita dall’adolescenza a Milano dalla terra d’origine, la Maremma.

Poi, cominciano i colpi di scena. Il fidanzamento con un avvocato «perfetto», il lavoro in una importante azienda e conseguentemente il reddito alto. Ma anche il trauma di un’inchiesta proprio sul posto di lavoro, con gli arresti domiciliari per il tradimento da parte del capo azienda, coinvolto in accuse gravissime di corruzione internazionale. Mentre chi legge tira il fiato, Elena torna a casa a trascorrere quella detenzione, dai suoi genitori e dall’adorato nonnino. Tra i nuovi amici del posto un commissario di polizia che però non la racconta giusta. Per fortuna arriva un nuovo amore, vissuto in contemporanea con quello di Milano, il fidanzato avvocato che avrebbe dovuto sposare. Ora deve scegliere lui o Alessio, conosciuto proprio nella casa dei genitori. Un libro che si conclude con le lacrime di un bimbo venuto al mondo e amato a prescindere. La fantasia dell’autrice scorre lungo tutte le pagine del romanzo, che appassiona per davvero il lettore. Sullo sfondo le radici di una gioventù trascorsa troppo in fretta ma anche l’insegnamento a saper accettare un destino che pare amaro, ma poi ti aiuta a ritrovare una dimensione nel piccolo paese e non più nella grande città. Qui i sentimenti più belli, pur con mille vicissitudini, di là solo la carriera e quei quattrini che com’è noto non regalano la felicità.

A rallegrare le pagine le giornate vissute con un cavallo, che non casualmente è chiamato Libera, e il nonno che tutti avremmo desiderato, il fantastico consigliere di una ragazza che ancora deve decidere che cosa fare da grande. E alla fine ci riuscirà.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.