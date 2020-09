17 settembre 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi non perde mai l'ironia e la voglia di prendere la vita con leggerezza. Il critico d'arte stavolta mette da parte tele, sculture e opere per dedicarsi alla barba. O meglio... al pelo. E al contropelo. E della schiuma da barba non c'è neanche l'ombra.

"Il Covid non ti ha voluto". Sgarbi, colpo di grazia alla Lucarelli imbestialita contro Zangrillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.