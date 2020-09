Vittorio Sgarbi annienta Di Maio: foto a spese degli italiani, che sogliola!

13 settembre 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi dice no. Al referendum e a Luigi Di Maio. "Vuole tagliare i parlamentari, ma nel frattempo fa pagare ai cittadini le sue foto al mare. Che faccia di sogliola!", dice in un video su Facebook. "No a Bonafede, Conte, Azzolina... No a Di Maio che prende 20mila euro al mese e paga 60mila all'anno per il suo fotografo personale perché lo immortali quando finge di baciare la sua fidanzata Virginia Saba...", è il siluro di Sgarbi. Di seguito e a questo link il video postato su Facebook.

