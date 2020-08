Belen Rodriguez smentisce Maria De Filippi: un ritorno? anche no

Giada Oricchio 11 agosto 2020 a

Maria De Filippi, in una recente intervista al settimanale Gente, ha raccontato le due rotture tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: "Lui è un combinaguai. Un ritorno? Chissà". Ma l'argentina ribatte a distanza: "No!". Maria De Filippi conosce bene Stefano De Martino, allievo di Amici ai tempi di Emma Marrone che tradì con Belén Rodriguez nel corso del serale del talent show. Fu lei a dire alla cantante pugliese che i due si erano innamorati e che Stefano non aveva il coraggio di dirglielo: "La situazione era tragica, non sapevo come uscirne. Fui molto onesta e chiara con Emma e alla fine rimasero tutti e tre a lavorare con me nel programma".

Ma la De Filippi mette a nudo il carattere birichino di De Martino quando parla dello scandalo del presunto tradimento dell'ex ballerino con Alessia Marcuzzi: "Con lui ho un ottimo rapporto. So come è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. So che quando viene a trovarmi ne sta per combinare di nuovi. (...). Doveva andare a Napoli per registrare la trasmissione, mi chiama e mi dice che passa a Roma a salutarmi. Ho pensato: ah ci risiamo. Ci siamo visti, abbiamo parlato di lavoro e poi è ripartito. Poco dopo è scoppiato il caos con Belen. Avevo ragione. Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l'imperdonabile. L'ha fatto anche con me (...). Me ne ha fatte da vendere. Non so come finirà questa volta con Belen, può darsi però che tornino insieme. Con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro, poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso e quella parlata e tu lo perdoni. Belen invece ha la capacità di emozionarsi sempre. È rimasta un po' bambina nel cuore".

Questa volta però la De Filippi potrebbe sbagliarsi: Belen sembra diventata adulta. In un'Instagram Story recente la showgirl argentina cantava "Una storia tra le dita" di Grignani e al momento della strofa "un uomo si può perdonare", ha aggiunto un secco "no". Anche uno come De Martino può stancare.