Alla Vita in diretta ora litigano pure Delogu e Masi

“Non fa ridere...”, battibecco in diretta. Cortocircuito tra Masi e Delogu? Vanno d’accordo o fingono? Sembrerebbero esserci tensioni. I due conduttori, Masi - Delogu- battibeccano. Masi dice alla Delogu: “Non fa ridere” (riferendosi ad un piccolo incidente in diretta).

Ieri, durante la puntata, come al solito in diretta c’è stato un piccolo incidente. La Delogu entra in studio senza scarpe. E dice: “C’è stato un errore spiega lei e non ci hanno avvertito che dovevamo rientrare in diretta…” Marcello Masi prende la palla al balzo e scherza: «Ma ti eri tolta pure le scarpe? Ma quanto sono alti quei tacchi?». La Delogu torna alla carica e chiede a Marcello l’orario della messa in onda: “16.48…”. «Dai non fa ridere…», conclude Marcello. Caso chiuso. Inizia la puntata con un gustoso siparietto. Ma agli addetti ai lavori resta il dubbio che tra loro possano esserci attriti. Proprio come Matano e la Cuccarini.