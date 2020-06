La Vita in Diretta finisce malissimo, Lorella Cuccarini massacra Alberto Matano prima dell'ultima puntata

Giada Oricchio 26 giugno 2020 a

Lorella Cuccarini si scaglia contro Alberto Matano? “Ego sfrenato e insospettabile maschilismo di un collega esercitato sottilmente ma con determinazione. Prevaricazioni mai conosciute in 55 anni".

Lorella Cuccarini è sovranista e adesso anche regina dello sfan***amento. Oggi andrà in onda l’ultima puntata de “La Vita in Diretta” e la conduttrice dirà addio al programma dopo una sola stagione, mentre il collega Alberto Matano resterà. In una email di congedo inviata ai collaboratori e riportata da “Leggo”, c’è un passaggio in cui la Cuccarini asfalta un collega: “Di programmi televisivi ne ho fatti tanti, ma una ‘macchina infernale’ come quella di VID non l’avevo mai guidata. La prima volta (e speriamo l’unica) in cui abbiamo dovuto convivere con il dramma di una pandemia devastante. A proposito, grazie per il vostro coraggio. La professionalità la diamo per scontata, il coraggio no. C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone (…).

Malgrado tutto, mi ritengo fortunata per due motivi: perché in questi mesi ho avuto il privilegio di poter fare vero Servizio Pubblico e perché, in tutta la mia vita, ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni. Niente al confronto di molte donne che hanno sperimentato questa realtà fin da subito senza avere neppure la forza di opporsi o di parlarne (…)”. Ebbene chi ha cuccato la Cuccarini? Lei non fa nomi, ma il destinatario sembrerebbe proprio Alberto Matano che pubblicamente ha sempre elogiato la collega (l’ultima volta due settimane fa a “Domenica In”).

L’ex volto del TG1 è molto stimato dal direttore Stefano Coletta che dunque avrebbe deciso l’epurazione della Cuccarini non per le sue idee salviniane bensì per non affrontare un’altra stagione ad alta tensione e forte antipatia.