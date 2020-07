L'intimo spaiato di Chiara Ferragni che tutte copieranno

Katia Perrini 03 luglio 2020 a

Il colore è diverso, il tessuto pure. Più spaiato di così un completo di biancheria intima non s'era mai visto. Chiara Ferragni sta facendo pubblicità a un marchio, come spesso accade, sul suo profilo Instagram e, probabilmente, neanche lo ha scelto lei quel completino scoordinato, ma le è stato imposto, regalato, "prestato". Il reggiseno è color nudo, push up. Lo slip, sexissimo, di pizzo bianco.

La posa? Perfetta. Non sbaglia un colpo questa giovane donna che è una macchina sforna soldi. E c'è da giurare che da ora in poi nessuna, prima di un appuntamento importante o, semplicemente per andare a lavorare, si creerà più problemi se reggiseno e slip non saranno perfettamente coordinati.