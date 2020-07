Vittorio Feltri torna all'attaco dei napoletani: sono inferiori

02 luglio 2020 a

a

a

Vittorio Feltri torna all'attacco dei napoletani. Ma questa volta come direbbe lui "è fattuale". A un minuto dal fischio di chiusura di Atalanta-Napoli, vinta dai bergamaschi per 2-0 con una ormai abituale lezione di calcio, Vittorio Feltri non resiste e spara subito un tweet destinato a fare rumore: "Il Napoli è inferiore all'Atalanta o avete ancora dubbi?".

Il Napoli è inferiore all'Atalanta o avete ancora dubbi? @Atalanta_BC @sscnapoli — Vittorio Feltri (@vfeltri) July 2, 2020

Questa volta non si può dargli addosso, visto il tabellino della partita, ma è chiaro che lui fa il verso a se stesso e alla pioggia di insulti e critiche ricavata quando gli scappò in tv che i meridionali erano inferiori... Vediamo ora che accadrà