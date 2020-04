Terremoto De Luca, la guerra Nord-Sud continua: "Imparino da noi"

Non si placa la guerra tra Nord e Sud. Dopo che la settimana scorsa Vincenzo De Luca aveva attaccato i governatori del Nord che annunciavano una fase 2 anticipata nelle loro Regioni minacciando di chiudere i confini della Campania e lo scontro si era rinfocolato per la replica del direttore di Libero Vittorio Feltri, il governatore della Campania torna all'attacco e lo dice senza mezzi termini: "In questa storia è il Nord che dovrebbe imparare dal Sud".

«La mia - dice De Luca in una diretta tv ritornando alle parole della settimana precedente - era una osservazione relativa all’aritmetica del contagio. C’è stato invece qualcuno che al nord ha ritenuto di aprire questo dibattito in maniera del tutto strumentale e sgangherata. Noi - continua De Luca - dovremmo discutere di Nord e di Sud sulle cose serie». «C’è gente in Italia che ha l’abitudine di guardare al Sud solo per dare lezioni al Sud - continua De Luca - Bisognerà che ci si convinca anche a livello nazionale che qualche volta le lezioni bisogna apprenderle dal Sud».

«Qualcuno dovrà imparare, senza aspettare che ce lo dicano i giornali degli Stati Uniti d’America, che in qualche realtà del Sud ci sono delle eccellenze mondiali, come capita al Cotugno a Napoli che è il primo ospedale al mondo per efficienza operativa nei confronti del coronavirus, come capita al Pascale che è fra le prime realtà al mondo nel campo dell’oncologia, o come capita, chiedo scusa, alla Regione Campania, quando realizza un ospedale modulare in 3 settimane» conclude De Luca.