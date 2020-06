Imen Jane, la falsa economista che ha confuso milioni di follower, ammette tutto

15 giugno 2020 a

Altro che "economista". Iman Boulahrajane, conosciuta come Imen Jane, era diventata famosa sui social per i suoi video in cui insegnava "l’economia in 15 secondi”. Il suo canale Instagram, in particolare, vanta 310mila follower e lei posta, tra le altre cose, foto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e con l'ex "mister forbici" Carlo Cottarelli. Ma, in realtà, la ragazza non sarebbe mai stata laureata in economia. A svelarlo è stato Dagospia, che poi ne ha chiesto conto direttamente a lei.

Tutto nasce da un evento organizzato alcuni giorni fa dalla Goldman Sachs, dov'era presente l'influencer, 25 anni di età, il cui discorso, però, ha fatto storcere il naso a diversi dei presenti per il linguaggio piuttosto approssimativo. Così uno dei presenti ha chiesto a Imen Jane in cosa fosse laureata e lei, di fatto, si è trincerata dietro una risposta evasiva.

La ragazza ha fondato una società, IS Media srl, che promuove il canale social “Will”, annunciato su tutti i giornali come il giornalismo del futuro.

Nel pomeriggio è arrivata una parziale confessione: "Mi sento di voler chiudere un ciclo che avevo aperto ma che a un certo punto avevo messo da parte per seguire i miei stimoli, il fuoco che mi portava a dire 'Metto da parte l'università per mesi per seguire Expo' e sentire Putin che fa la conferenza stampa. Oppure rincorrere Michelle Obama e dirle 'Oh mio Dio, tu sei il mio idolo'. E tante altre cose che erano più stimolanti che fare Informatica e statistica due". Di fatto, un'ammissione di non essersi mai laureata.