Il nude look di Diletta Leotta. Così la montagna è da infarto

Giada Oricchio 15 giugno 2020 a

a

a

Trekking e nude look da alta montagna per Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn ha immortalato la domenicale gita fuori porta postando il tragitto, passo dopo passo, sul suo account Instagram. A giudicare dall’abbigliamento, doveva fare molto caldo a Grinetta, in provincia di Lecco: fuseaux color carne perfettamente aderente al prorompente lato B e al lato A e top cortissimo e scollatissimo. Nulla è stato lasciato all’immaginazione.

La primavera di Diletta Leotta. Il mini-abito a fiori manda in estasi i fan

Il commento della Leotta alle foto è passato del tutto inosservato ai follower (“La vita è un viaggio da fare a piedi, in salita.. ma insieme agli amici (mi raccomando le scarpe comode”) che hanno preferito consumarsi gli occhi sullo spettacolo della natura in carne e ossa con apprezzamenti salaci: “Le pietre si sono raddrizzate dopo il tuo passaggio”, “C’è chi ha zoomato e chi mente”, “Io vedo solo colline”, “Tipico vestiario e trucco da montagna”, “Escile”, “Se quel masso potesse parlare…”. Con lei una coppia di amici e il fidanzato King Toretto, al secolo Daniele Scardina.