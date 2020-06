Anna Falchi e il fidanzato. Ecco perché non vivono insieme

07 giugno 2020 a

Non vivono insieme. E adesso Anna Falchi dice anche perché. Ospite nel programma radiofonico "I Lunatici" su RadioDue, la Falchi ha detto che i due innamorati stanno insieme da anni ma vivono due vite frenetiche e completamente diverse. Per questo hanno deciso di non vivere insieme.

La lontananza, però, ha rinforzato l'amore. "Abbiamo fatto questa scelta - ha detto ancora la Falchi - E penso proprio che ne sto uscendo più innamorata di prima.”