Anna Falchi: il mio cartonato allo stadio? Nuda con la sciarpa della Lazio

L'iniziativa di Lotito con le immagini dei tifosi biancocelesti all'Olimpico

«Ho scelto uno dei miei autoscatti con la mia sciarpetta, sola soletta con la mia sciarpa. Ormai quelle foto portano bene e sono riconoscibilissime». A parlare, ospite di «Un Giorno da Pecora», su Rai Radio1, è la showgirl e tifosa laziale Anna Falchi, che ha spiegato quale immagine utilizzerà per partecipare all’iniziativa della società biancoceleste, grazie a cui ogni tifoso potrà acquistare la propria sagoma sugli spalti con la sua immagine, donando una parte del ricavato alla Croce Rossa Italiana. «Sarà un piano americano, si vede solo la sciarpetta ed il viso», precisa poi la Falchi, che non teme di distrarre i giocatori: «Sono lontana dal campo...».. L'iniziativa per beneficenza è partita ieri e sta riscuotendo un grande successo tra i tifosi laziali.