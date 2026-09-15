Usa, Trump spara a zero sulla Corte Suprema: "Voto per posta? Decisione orribile, hanno paura della sinistra”

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Alberto Russo 15 settembre 2026 a

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Donald Trump ha duramente criticato la Corte suprema, alla luce anche della sentenza con cui ieri ha respinto la richiesta del presidente di limitare il voto per posta. "I Repubblicani hanno appena ricevuto un'altra pessima decisione dalla Corte Suprema degli Stati Uniti", ha scritto su Truth. "La Corte Suprema ha davvero deluso il nostro Paese", ha sottolineato citando i recenti verdetti con cui ha sconfessato la linea dell'amministrazione. "Questa Corte Suprema viene intimidita e persuasa dalla Sinistra Radicale a prendere decisioni che hanno fatto arretrare l'America di almeno cento anni", ha insistito. I giudici, ha scritto Trump, hanno impiegato "un'eternità a emettere" una sentenza e di cui poi hanno "attribuito la responsabilità, in parte, alla mancanza di tempo per attuare una soluzione al nostro disastro del voto per corrispondenza totalmente corrotto e fuori controllo, che è motivo di scherno in tutto il mondo e che siamo l'unico Paese a dover sopportare come una truffa che distrugge la nazione". Non tutti. I giudici Samuel Alito e Clarence Thomas "entrambi delle leggende, si sono fortemente opposti a questa orribile sentenza altamente politica", ha ricordato. "È una grande sconfitta per i Repubblicani e per l'America stessa e rende molto più facile ai 'Dumocrats' della Sinistra Radicale imbrogliare con le schede di voto per corrispondenza. E ora hanno campo libero per farlo", ha detto.

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"La Corte Suprema ha davvero deluso il nostro Paese", ha insistito, "alcuni giudici sono terrorizzati da questi Democratici folli e depravati e sono del tutto incapaci di mostrare il coraggio necessario per salvare la nostra America. La loro terribile decisione sui dazi costerà agli Stati Uniti, per molti anni a venire, migliaia di miliardi di dollari". Allo stesso modo, ha proseguito, "la decisione della Corte Suprema sulla cittadinanza per nascita è un disastro completo e totale per l'America" e "il danno arrecato è incalcolabile", "irreparabile e irrecuperabile". Ora "l'incapacità e la mancanza di volontà della Corte di fare la cosa giusta per il nostro Paese saranno ricordate in modo molto negativo negli annali della storia. Questa Corte Suprema viene intimidita e persuasa dalla Sinistra Radicale a prendere decisioni che hanno fatto arretrare l'America di almeno cento anni", ha assicurato.

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"È una Corte che passerà alla storia per aver emesso alcune delle decisioni più distruttive, dannose e nocive nella storia del nostro Paese. Non è facile per me scrivere questa critica alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Probabilmente mi costerà caro per molti anni a venire, ma sento che è mio obbligo e dovere, come Presidente, farlo per l'America che amiamo", ha concluso.