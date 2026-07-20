Venezuela, il dopo-Maduro si trasforma in un incubo economico per Trump

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Andrea Riccardi 20 luglio 2026 a

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Doveva essere un affare da sogno, rischia di diventare un pozzo senza fondo. Il terremoto che ha devastato il Venezuela è suonato come un brusco risveglio per gli Stati Uniti che, dopo aver rovesciato Nicolás Maduro, si preparavano a raccogliere i frutti dell'alleanza con Delcy Rodríguez e grazie all'apertura delle più grandi riserve petrolifere e dei più vasti giacimenti minerari del mondo. Ora, evidenzia il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump si trova ad affrontare un'imponente opera di ricostruzione da miliardi di dollari per ripristinare strade, linee elettriche ed edifici.

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Le Nazioni Unite stimano i danni alle infrastrutture a circa 37 miliardi di dollari, equivalenti a circa un terzo del Pil annuale del Venezuela. Bisogna rimuovere le macerie, recuperare i corpi e costruire nuove case per migliaia di persone che dormono negli stadi di baseball e per strada. I ricercatori dell'Università Statale dell'Oregon stimano che 69.000 edifici siano stati danneggiati o distrutti nelle comunità costiere del Venezuela, come quelle di Catia La Mar, a 45 minuti di auto da Caracas, nello stato costiero di La Guaira. I venezuelani chiedono aiuto a un'amministrazione statunitense che afferma di essere al comando del Paese. Rodríguez ha già dovuto affrontare forti critiche per le operazioni di ricerca e soccorso del suo governo e la mancata ricostruzione rischia di alimentare ulteriori disordini, rappresentando una sfida non solo per la sua presa sul potere, ma anche per l'amministrazione statunitense, che la considera fondamentale per i suoi piani di stabilizzazione del Venezuela.

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L'amministrazione Trump afferma di controllare ora i miliardi di dollari di entrate petrolifere e le finanze statali del Venezuela, ponendo Washington al centro di qualsiasi sforzo di ricostruzione. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha promesso una "risposta governativa completa" dopo i terremoti del 24 giugno che hanno causato oltre 5.000 vittime. Soldati americani hanno ispezionato i danni, supervisionato le riparazioni degli aeroporti e consegnato aiuti umanitari. In meno di un mese, il Dipartimento di Stato ha fornito 386 milioni di dollari in aiuti, una cifra superiore a quella destinata ad altri Paesi colpiti da recenti terremoti, persino dopo lo smantellamento, avvenuto lo scorso anno, della principale agenzia statunitense per gli aiuti esteri. Il Dipartimento di Stato ha reso noto di avere in programma, in collaborazione con le autorità venezuelane, interventi di ricostruzione che "devono essere rapidi, sicuri e basati su una valutazione dei rischi per favorire la ripresa a lungo termine”. Rodríguez ha sfruttato la crisi per intensificare le sue richieste a Washington di allentare ulteriormente le sanzioni contro il suo Paese e di riaprire l'accesso ai conti governativi detenuti all'estero, compresi i lingotti d'oro che il Venezuela ha depositato presso la Banca d'Inghilterra. Calixto Ortega Sánchez, il principale consigliere economico di Rodríguez, ha dichiarato che i costi del terremoto graveranno sui piani del governo ad interim per la ristrutturazione del suo debito, che ammonta a circa 200 miliardi di dollari.