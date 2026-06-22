Guerra, mediazione decisiva in Svizzera: passi avanti tra Usa e Iran mentre i mercati respirano

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Andrea Riccardi 22 giugno 2026 a

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Passa attraverso una linea di comunicazione tra Iran e Stati Uniti per mantenere aperto lo Stretto di Hormuz la prospettiva di pace nella regione. Lo hanno riferito al termine del primo round di colloqui in Svizzera i mediatori Pakistan e Qatar. I negoziati avviati ieri tra le squadre guidate dal vicepresidente statunitense J.D. Vance e dal rappresentante iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf nell'ambito di un periodo negoziale di due mesi previsto da un accordo preliminare raggiunto la scorsa settimana, sono serviti a raggiungere l'intesa su una "tabella di marcia per il raggiungimento di un accordo definitivo", con colloqui tecnici che proseguiranno per il resto della settimana nella località svizzera di Burgenstock. "Sono stati compiuti progressi incoraggianti, tra cui la creazione di un meccanismo per ulteriori colloqui tecnici", hanno affermato i mediatori, illustrando nel dettaglio un canale di contatto istituito per "evitare incidenti e incomprensioni" nello Stretto di Hormuz. È stata inoltre concordata la creazione di una "cellula di de-escalation" tra le parti e le autorità libanesi per prevenire una recrudescenza nei combattimenti.

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Dopo una serie di falsi inizi, Washington e Teheran hanno finalmente firmato la scorsa settimana un memorandum d'intesa per porre fine al conflitto, che include una clausola per cessare i combattimenti in Libano tra Israele e Hezbollah. Tuttavia, da allora si sono verificati ripetuti scontri in Libano, che hanno spinto l'Iran ad annunciare la chiusura dello Stretto di Hormuz. "L'instancabile mediazione di Pakistan e Qatar ha portato a importanti progressi per porre fine alla guerra in Libano", ha scritto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi su X dopo i colloqui in Svizzera "Le esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici sono state sospese, il blocco revocato, alcuni beni congelati sbloccati e un importante piano di ricostruzione e sviluppo è stato avviato per l'Iran. Prima vera prova: la cellula di de-escalation in Libano". Non c'è stata alcuna reazione immediata da parte dei negoziatori statunitensi, ma i prezzi del petrolio sono scesi mentre le borse asiatiche hanno perlopiù guadagnato terreno, alimentando l'ottimismo per i progressi riportati dai mediatori. Gli sviluppi sono arrivati dopo un inizio incerto dei negoziati, con la delegazione della Repubblica Islamica che ha abbandonato l'aula in risposta alle minacce del presidente statunitense Donald Trump di nuovi attacchi contro l'Iran se non avesse "immediatamente impedito ai suoi ben pagati 'agenti per procura' dal causare problemi in Libano". L'Iran ha risposto con un proprio avvertimento. "Farebbero meglio a essere cauti nelle loro dichiarazioni; le nostre forze armate sono pronte a rispondere in modo diverso. Indipendentemente da ciò che dicono, siamo noi ad agire", ha affermato Ghalibaf.

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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel frattempo, ha dichiarato che le truppe rimarranno nel sud del Libano "finché sarà necessario" e ha promesso che "non permetterà all'Iran di acquisire armi nucleari". Domenica sera non ci sono stati attacchi israeliani né ulteriori combattimenti e alcuni residenti del sud del Libano sono tornati nelle proprie case. Gli scontri tra Israele e Hezbollah hanno ripetutamente minacciato di far deragliare gli sforzi di pace. Venerdì, i colloqui tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo che Israele ha lanciato attacchi in Libano dopo la morte di quattro suoi soldati in combattimento. Il capo di stato maggiore israeliano ha visitato le truppe nel sud del Libano domenica, dove ha affermato che Hezbollah si trova in una "situazione molto difficile". "Ha subito un duro e significativo colpo e ci impegniamo a rimanere pronti a continuare a operare e a impedirne la ricostruzione", ha dichiarato il tenente generale Eyal Zamir. Il bilancio complessivo delle vittime dei combattimenti in Libano ha superato quota 4.100, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute. Vance aveva in precedenza salutato "l'incontro storico" in Svizzera. "La domanda che ci poniamo ora è: quanto altro possiamo realizzare insieme?" aveva aggiunto, affiancato da Jared Kushner e Steve Witkoff, "Possiamo voltare pagina? Possiamo cambiare le relazioni in Medio Oriente in modo permanente? Oppure torneremo a fare le cose come prima, il che non è la nostra preferenza, ma è certamente qualcosa che può accadere". A parte il Libano, non vi è alcuna indicazione che il sostegno dell'Iran ai gruppi armati nella regione, da tempo oggetto di irritazione da parte di Stati Uniti e Israele, verrà affrontato nei negoziati. Parlando domenica, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che Teheran non rinuncerà al suo diritto di arricchire l'uranio, pur ribadendo che l'Iran non vuole dotarsi di armi nucleari. "Possiamo anche affermare per iscritto che non abbiamo alcuna intenzione di costruire una bomba", ha detto.