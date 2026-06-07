Hamas, terrorista arrestato a Creta: pianificava un attacco contro una nave da crociera israeliana

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Fausta De Rossi 07 giugno 2026 a

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La polizia greca ha arrestato a Creta un palestinese sospettato di essere un militante di Hamas e di pianificare un attacco terroristico contro obiettivi israeliani. La polizia non ha specificato gli obiettivi, ma media locali greci, ripresi da Times of Israel, hanno rivelato che il 37enne palestinese si ritiene stesse pianificando un attacco contro una nave da crociera israeliana. Secondo quanto riporta Ekathimerini, l'uomo, arrivato lo scorso anno da Gaza in Grecia dove lavorava con permesso di soggiorno nel settore alberghiero, ha ammesso agli investigatori greci di essere un membro di Hamas. Al momento dell'arresto risiedeva ad Agios Nikolaos, nel nord di Creta, insieme ad altri dipendenti dell'albergo.

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La polizia greca ha detto che l'uomo è collegato alla cellula di quattro palestinesi arrestati recentemente a Cipro con l'accusa di preparare attacchi contro obiettivi israeliani. Nella sua deposizione iniziale, l'uomo, che è elettricista, avrebbe ammesso di aver ordinato materiale online, agenti chimici che possono essere usati per fabbricare ordigni esplosivi. Durante la perquisizione del suo appartamento ad Atene è stato trovato materiale da laboratorio appena acquistato. Inoltre gli investigatori greci ritengono che l'uomo si sia recato in Malaysia per un addestramento per la costruzione di ordigni esplosivi. L'arresto è avvenuto dopo 15 giorni di monitoraggio da parte dei servizi di intelligence greci in collaborazione con altre agenzie di intelligence. I cellulari e il computer portatile sequestrati dopo l'arresto hanno permesso di confermare i collegamenti con la cellula di Cipro.