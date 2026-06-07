Libano, Israele bombarda Beirut: "Risposta al lancio di razzi di Hezbollah sul nostro territorio"

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Andrea Riccardi 07 giugno 2026 a

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Israele ha annunciato di aver colpito intorno all'ora di pranzo i sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte del movimento filo-iraniano Hezbollah. L'attacco è stato attuato dopo che il territorio israeliano era stato preso di mira da razzi di Hezbollah nonostante il cessate il fuoco in vigore sulla carta. "L'esercito sta attualmente conducendo un attacco contro i centri di comando terroristici nel distretto di Dahieh a Beirut, in risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah verso il territorio israeliano", si legge in una dichiarazione congiunta del premier Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Israel Katz. L'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha confermato l'attacco ai sobborghi meridionali della capitale libanese.

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In precedenza, l'esercito israeliano ha riferito che due proiettili, lanciati dal Libano verso il territorio israeliano, erano stati intercettati. Un nuovo accordo di cessate il fuoco è stato annunciato mercoledì, a seguito del quarto round di negoziati tra Libano e Israele a Washington, poiché la tregua iniziata il 17 aprile non era mai stata rispettata. Questo accordo, respinto da Hezbollah, prevede un cessate il fuoco subordinato alla "cessazione completa" degli attacchi da parte del gruppo sciita sostenuto dall'Iran, consentendo al contempo la prosecuzione delle operazioni militari e del supporto di fuoco israeliani nel Libano meridionale. Giovedì Israele aveva avvertito che avrebbe colpito Beirut se Hezbollah avesse attaccato il suo territorio.