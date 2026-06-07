Usa-Iran, cento giorni di guerra: mercati in fibrillazione e il cessate il fuoco che non regge

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Fausta De Rossi 07 giugno 2026 a

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Nel centesimo giorno di guerra in Iran, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto due droni iraniani che minacciavano lo Stretto di Hormuz. La notizia è giunta mentre il Pakistan, mediatore, consegnava un messaggio alla Guida Suprema iraniana, dopo settimane di colloqui indiretti caratterizzati da minacce reciproche e sporadici scambi di fuoco. Gli sforzi per trasformare un cessate il fuoco in una soluzione duratura si sono ripetutamente arenati, mentre la guerra ha scosso i mercati globali e aumentato la pressione sul presidente Usa Donald Trump in patria, in vista delle elezioni di medio termine.

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Nel fine settimana si sono registrati segnali di nuovi sforzi diplomatici con la visita a Teheran del ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi. Al suo arrivo, Naqvi ha dichiarato che avrebbe consegnato una "lettera speciale" del capo dell'esercito pakistano all'ayatollah iraniano Mojtaba Khamenei e un messaggio del primo ministro "riguardo alla situazione attuale", secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana. Il feldmaresciallo Syed Asim Munir, leader militare pakistano, ha svolto un ruolo chiave nella mediazione dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, a seguito di un unico ciclo di negoziati diretti a Islamabad. "Credo sia un messaggio molto importante" ha affermato Naqvi, che visita frequentemente l'Iran. Il suo viaggio è avvenuto mentre il Comando Centrale degli Stati Uniti annunciava la distruzione di due droni iraniani "che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz", poche ore dopo aver comunicato l'abbattimento di altri quattro droni e di postazioni radar di sorveglianza costiera.

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Ieri Teheran ha lanciato una salva di missili contro Bahrein e Kuwait, alleati degli Stati Uniti, provocando una reazione furiosa da parte delle monarchie del Golfo e aumentando la pressione sul fragile cessate il fuoco concordato l'8 aprile. Il ministero degli Esteri iraniano ha denunciato gli ultimi attacchi statunitensi come violazioni "flagranti", condannando al contempo il "comportamento ostile e provocatorio" di Washington. Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida Suprema iraniana, aveva precedentemente dichiarato alla Cnn che i negoziati con gli Stati Uniti "sono in una fase di stallo e Trump deve sbloccare questa situazione", chiedendo lo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Tuttavia, Washington potrebbe cercare di utilizzare tali fondi per risarcire i danni causati dagli attacchi iraniani contro gli alleati del Golfo. Il Dipartimento del Tesoro statunitense "utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per consentire che le risorse iraniane vengano messe a disposizione dei nostri alleati del Golfo per sostenere la ricostruzione e la riparazione di eventuali danni futuri causati dall'Iran" ha affermato una fonte a conoscenza della valutazione del segretario del Tesoro Scott Bessent. L'Iran, nei suoi negoziati di pace con Washington, ha insistito sul fatto che i combattimenti in Libano e la guerra nel Golfo siano indissolubilmente legati.