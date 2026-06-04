Ucraina, l'annuncio di Putin: "Russia avanza ma disponibili ad accordo"

Foto: Ansa

04 giugno 2026 a

a

a

"Le truppe russe stanno avanzando lungo l'intero fronte", il nostro esercito "ha preso il controllo di 2.440 chilometri quadrati e l'offensiva continua quotidianamente", ma "siamo certamente pronti e disposti a raggiungere un accordo con l'Ucraina sulla base di cui abbiamo discusso con Trump ad Anchorage". L'ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i capi di diverse agenzie internazionali. Lo riporta la Tass. "Sono possibili dei compromessi da parte russa e il conflitto si concluderà rapidamente", ha aggiunto.

Ucraina, la libertà non è mai gratis e l'ambiguità della Ue con Putin non è più ammissibile

In ogni caso "il controllo russo su tutto il Donbass e il raggiungimento di un accordo con l'Ucraina non si escludono a vicenda - prosegue Putin - Una cosa non esclude l'altra. I piani per controllare l'intera regione del Donbass e per concludere un accordo non si contraddicono a vicenda", ha affermato il presidente, rispondendo a una domanda di un giornalista dell'Associated Press sugli obiettivi di Mosca in Ucraina. Intanto la Russia fa sapere che rafforzerà le sue difese aeree per contrastare i recenti attacchi dei droni ucraini.