Ucraina, l'apertura di Zelensky: "Incontriamoci e mettiamo fine a guerra"

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04 giugno 2026 a

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"L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra. Questo deve essere fatto onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non venga ripresa. Constatiamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione iraniana, e sarebbe un errore aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera aperta al leader russo Vladimir Putin, pubblicata sul sito della presidenza ucraina. "Sono i leader a risolvere le questioni chiave. È sempre stato così e lo sarà sempre. Propongo di fissare una data precisa per tale incontro", ha aggiunto.

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Dal canto suo Volodymyr Zelensky sollecita il coinvolgimento dell'Europa e anche degli Stati Uniti nella risoluzione della guerra in Ucraina. Nella lettera aperta a Vladimir Putin, il presidente ucraino scrive: "Abbiamo sentito dire che vi era stata promessa in Alaska la risoluzione di alcune questioni riguardanti l'Ucraina e l'Europa. Ma potete constatare da soli che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage". "Dato che la guerra si sta svolgendo in Europa, e dato che l'Ucraina necessita di garanzie di sicurezza, mentre anche voi cercate garanzie di sicurezza per voi stessi, sarebbe logico coinvolgere coloro che possono autenticamente fungere da garanti - sottolinea Zelensky - Riteniamo che l'Europa debba far parte di questo processo, coloro che hanno realmente la capacità di influenzare la situazione. Riteniamo, inoltre, che gli Stati Uniti debbano far parte del processo. Questo è ciò che potrebbe aiutare a plasmare una nuova architettura di sicurezza per la nostra parte di mondo".