Iran, niente ispezioni per l'Aiea: "Non possiamo verificare le scorte di Uranio"

05 giugno 2026 a

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La Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) non ha potuto ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dalla guerra dello scorso giugno. Lo si legge in un rapporto distribuito agli Stati membri e visionato da Associated Press, in cui è scritto che l'Aiea non può "fornire alcuna informazione sulle attuali dimensioni, composizione o ubicazione delle scorte di uranio arricchito in Iran, né stabilire se l'Iran abbia sospeso tutte le attività legate all'arricchimento".

Dunque è "impossibilitata ad adempiere alle proprie responsabilità" previste dall'Accordo di Salvaguardia del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (Tnp) ed è "indispensabile e urgente" che Teheran rispetti gli obblighi previsti da tale trattato.

Come Saddam Hussein nell'Iraq della fine anni Ottanta e inizio Novanta, anche Teheran ostacola l'accesso ai siti nucleari all'Agenzia atomica, alimentando sempre di più la certezza della presenza di un programma atomico per fini militari come sostenuto da Israele e Usa, che due volte hanno dato il via alle operazioni militari contro la Repubblica islamica iraniana.