Ucraina, Zelensky: "La Russia ha violato tregua". E Mosca: "Hanno attaccato loro"

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Andrea Riccardi 10 maggio 2026 a

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Zelensky afferma che la Russia ha violato il cessate il fuoco di tre giorni con l'Ucraina.

"L'esercito del Cremlino non sta rispettando la tregua mediata dagli Stati Uniti e non sta nemmeno realmente cercando di farlo" ha sottolineato. L'esercito di Mosca sta conducendo operazioni di attacco. Domenica, il secondo giorno di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina è apparso in seria difficoltà, con entrambe le parti che si accusavano a vicenda di aver violato l'accordo. La pausa di tre giorni, annunciata venerdì da Trump, fa parte di un più ampio tentativo di pace guidato dagli Usa che finora non è riuscito a porre fine alla guerra che dura da oltre quattro anni. Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky sono giunte dopo che Vladimir Putin aveva affermato di ritenere che il conflitto in Ucraina si stesse avviando alla conclusione. Il presidente russo ha aggiunto di essere disposto a negoziare nuovi accordi di sicurezza per l'Europa e che il suo partner negoziale preferito sarebbe l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder.

Tuttavia, due alti rappresentanti del Cremlino hanno minimizzato l'ipotesi di una rapida fine della guerra. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato questo fine settimana che raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina richiederà molto tempo. "È chiaro che la parte americana ha fretta, ma la questione di una soluzione in Ucraina è troppo complessa e raggiungere un accordo di pace è un percorso molto lungo e pieno di dettagli complicati", ha affermato Peskov. Il collaboratore del Cremlino Yuri Ushakov ha affermato che i negoziati "probabilmente riprenderanno", ma non è chiaro quando. Giovedì Ushakov ha dichiarato ai media russi che Mosca non vede alcun motivo per un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con l'Ucraina e gli Stati Uniti finché le forze ucraine non si ritireranno dalla regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, una condizione che Kiev ha respinto.

Mentre il presidente del Consiglio europeo António Costa ha affermato di ritenere che vi siano le potenzialità per un dialogo tra Ue e Russia sul futuro dell'architettura di sicurezza europea. Funzionari ucraini hanno dichiarato che nelle ultime 24 ore si sono verificati attacchi di droni russi e quasi 150 scontri sul campo di battaglia, nonostante il cessate il fuoco di tre giorni mediato dagli Stati Uniti tra Kiev e Mosca, annunciato alla vigilia della parata di Mosca. Il ministero della Difesa russo ha invece affermato di aver abbattuto 57 droni ucraini.