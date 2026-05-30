L'Ucraina colpisce impianti petroliferi in Russia. L'esercito del Cremlino avanza di nuovo

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Angela Bruni 30 maggio 2026 a

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L'Ucraina ha lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni durante la notte. L'attacco più significativo ha colpito Taganrog, nell'oblast' di Rostov, dove è scoppiato un grave incendio nel porto dopo che i droni hanno colpito una petroliera, un serbatoio di carburante e un edificio amministrativo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti. Il governatore di Rostov, Yury Slyusar, ha confermato: "Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite quando un drone ha colpito un'abitazione privata. I medici stanno prestando assistenza e facendo tutto il necessario." Slyusar ha aggiunto che le difese aeree russe hanno distrutto numerosi droni durante la notte in quattro distretti: Chertkovsky, Matveyevo-Kurgansky e Neklinovsky. Nel villaggio di Grekovo-Timofeyevka, una tubatura del gas in un'abitazione ha preso fuoco dopo essere stata danneggiata da un drone. Gli abitanti sono stati evacuati, senza causare vittime.

Ulteriori attacchi hanno colpito un impianto petrolifero ad Armavir, nel Territorio di Krasnodar, e giganteschi serbatoi di carburante sono andati a fuoco vicino a Yaroslavl in seguito ad attacchi di droni ucraini. La raffineria di petrolio russa di Volgograd è stata costretta a chiudere a seguito di attacchi con velivoli senza pilota. Taganrog è stata bersaglio di diversi attacchi negli ultimi mesi. Nel frattempo, la Russia ha lanciato 90 droni e due missili balistici lIskander-M/KN-23 contro l'Ucraina durante la notte. A Zaporizhzhia, 13 mila residenti sono rimasti senza elettricità a seguito dei danni alle infrastrutture energetiche. Secondo i media locali ucraini, la regione di Sumy ha subito danni a infrastrutture, abitazioni e veicoli. "Disponiamo di informazioni che indicano che la Russia sta organizzando un nuovo attacco su larga scala. I nostri servizi stanno reagendo prontamente e sono pronti", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. Ha esortato i cittadini ucraini a proteggere le proprie vite e ha chiesto agli Stati Uniti di accelerare le consegne del sistema missilistico Patriot per difendere il Paese. Ciò avviene dopo che la Russia ha avvertito gli stranieri di lasciare Kiev, affermando di voler lanciare una "serie di attacchi sistematici" contro le infrastrutture di difesa, molte delle quali dislocate nella capitale ucraina.