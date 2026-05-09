Ucraina, Mosca gela l'ottimismo di Trump: "Infondata la tregua"

09 maggio 2026 a

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Si è rivelata "infondata" la speranza del presidente Usa Donald Trump di estendere il cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina, in vigore dal 9 all'11 maggio. A dirlo è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, che ha inoltre riferito la disponibilità di Vladimir Putin a incontrare il suo omologo ucraino Vladimir Zelensky. "Il nostro presidente ha ribadito più volte che, se Zelensky lo desidera, può chiamare Mosca - ha detto ai giornalisti - Siamo disposti a riceverlo e a intavolare dei colloqui".

Al momento, quindi, il conflitto in Ucraina prosegue fra i continui attacchi di Mosca contro le infrastrutture civile. Secondo una nuova stima pubblicata dai media russi in esilizio, Meduza e Mediazona, sarebbero circa 352mila i soldati del Cremlino morti in guerra. Un bilancio, che non comprende quelli caduti al fronte nel 2026 e che non blocca le intenzioni di Putin nel proseguo delle ostilità.