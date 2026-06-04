Israele e Libano rinnovano la tregua ed emarginano Hezbollah. Che minaccia Haifa e Tel Aviv

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Alberto Russo 04 giugno 2026 a

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Israele e Libano hanno concordato di rinnovare la loro fragile tregua e di istituire una serie di zone di sicurezza "pilota" all'interno del Libano, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah. In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il quarto round di colloqui mediati dagli Stati Uniti presso il Dipartimento di Stato, le due parti hanno affermato che la tregua "è subordinata alla completa cessazione dei fuochi da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli agenti di Hezbollah" dalle aree a sud del fiume Litani. Non è stato immediatamente chiaro come sarebbero state istituite le zone di sicurezza, ma l'accordo prevede che l'esercito libanese assuma il pieno controllo di tali aree. "Questi passi consentiranno di compiere progressi verso un accordo globale di pace e sicurezza", si legge nella dichiarazione. "Tutti i paesi hanno ribadito che il futuro delle relazioni tra Israele e Libano deve essere deciso dai due governi sovrani. Hanno respinto qualsiasi tentativo, da parte di qualsiasi attore statale o non statale, di tenere in ostaggio il futuro del Libano". Quest'ultimo è un riferimento all'Iran, che sostiene Hezbollah e ha insistito affinché gli attacchi israeliani al Libano vengano interrotti come parte di un accordo provvisorio con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto con l'Iran. Hezbollah non fa parte dei colloqui tra Israele e Libano.

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Nel frattempo un alto funzionario di Hezbollah ha minacciato Israele affermando che, qualora l'IDF dovesse rinnovare i propri attacchi a Beirut, l'organizzazione terroristica lancerebbe attacchi di rappresaglia contro città del centro di Israele come Haifa e Tel Aviv. Lo scrive il Jerusalem Post. In un'intervista al quotidiano qatariano Al Araby, il vice capo del consiglio politico di Hezbollah, Mahmoud Kamati, ha dichiarato che "L'equazione di Dahiyeh contro gli insediamenti nel nord non può essere accettata in alcun modo". "Non è possibile che i bombardamenti verso nord cessino in cambio della non aggressione di Dahiyeh", ha aggiunto. "Fin dall'inizio, la campagna è in pieno svolgimento e l'orizzonte è aperto". Kamati ha invece minacciato che l'"equazione" sarebbe stata tra Dahiyeh e Beirut da un lato, e Haifa e Tel Aviv dall’altro.