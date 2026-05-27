Spagna, la Guardia Civil nella sede del partito socialista: l'inchiesta che terremota Sanchez

Tommaso Manni 27 maggio 2026 a

a

a

Un terremoto giudiziario travolge la sinistra spagnola. Agenti dell'Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Psoe, il Partito socialista spagnolo del premier Pedro Sanchez, a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Leire Díez, come confermato a El Paìs da fonti vicine all'inchiesta.

Nel corso della stessa operazione, ordinata dal giudice della Corte Nazionale Santiago Pedraz, gli agenti della Guardia Civil stanno effettuando diverse perquisizioni, anche presso le abitazioni madrilene degli ex leader del Partito Socialista Gaspar Zarrías e Santos Cerdán, nonché dell'imprenditore Javier Pérez Dolset, aggiungono le stesse fonti.

Zapatero, adios a un altro santino della sinistra. L'inchiesta, i diamanti, il volo per Caracas...

La notizia della perquisizione della sede centrale del Psoe ha ulteriormente infuocato il clima politico in Spagna, dopo la recente notizia dell'indagine a carico dell'ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero, sospettato di traffico di influenze e altri reati. Questa mattina arrivando al Congresso dei deputati, il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha ribadito la sua richiesta di elezioni anticipate. "Siamo in una situazione disperata", "non c'è altra opzione che dare subito voce al popolo spagnolo. Non ne possiamo più", ha detto ai cronisti. Il vicepremier e ministro dell'Economia Carlos Cuerpo, nella sessione di controllo al governo, ha assicurato che l'esecutivo ha "tolleranza zero per qualsiasi tipo di comportamento irregolare o illegale" e ha chiesto "rispetto per i processi giudiziari e la presunzione di innocenza".