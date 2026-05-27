Hormuz, la Casa Bianca smentisce la bozza di accordo: "Invenzione totale"

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27 maggio 2026 a

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La Casa Bianca ha definito una "totale invenzione" la bozza di memorandum diffusa dai media iraniani. "Nessuno dovrebbe credere a ciò che diffonde la televisione di Stato iraniana", ha dichiarato su X l'account Rapid Response, vicino all'amministrazione del presidente Donald Trump, respingendo l'ipotesi che sia in corso un'intesa preliminare tra Washington e Teheran. La presunta bozza parlava infatti di un possibile allentamento delle restrizioni sul traffico marittimo iraniano e di un ritiro parziale delle forze militari statunitensi dalla regione, in cambio di un aumento dei flussi commerciali iraniani nello Stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Secondo quanto riportato dai media iraniani, il documento - indicato in alcune versioni come 'accordo di Islamabad' - sarebbe un memorandum d'intesa ancora in fase di negoziazione tra Iran e Stati Uniti per ridurre le tensioni regionali. Il testo non sarebbe comunque definitivo e Teheran continuerebbe a esprimere forte sfiducia nei confronti di Washington.

Media Iran: c'è la bozza d'intesa. Cosa prevede l'accordo di Islamabad

Tra i punti principali figurerebbe un alleggerimento delle restrizioni americane sul traffico marittimo iraniano e un parziale ridispiegamento delle forze statunitensi nelle aree circostanti l'Iran. In cambio, Teheran ripristinerebbe entro 1 mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman ai livelli precedenti al conflitto. Lo Stretto di Hormuz non verrebbe completamente riaperto, restando sotto controllo congiunto di Iran e Oman, mentre un eventuale accordo finale potrebbe essere sottoposto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu entro 60 giorni, previa verifica dell'attuazione degli impegni.