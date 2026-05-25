Iran-Usa, “accordo oggi, oppure…”. La minaccia velata di Rubio: è l'ora degli annunci

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Andrea Riccardi 25 maggio 2026 a

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Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un accordo "già oggi". Lo ha annunciato il Segretario di Stato Marco Rubio da Nuova Delhi dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. "Abbiamo quello che credo sia un accordo abbastanza solido sul tavolo", un accordo che "riguarda la capacità di riaprire lo Stretto" di Hormuz, ma anche "entrare nei negoziati sulla questione nucleare" iraniana. "Pensavano di avere delle buone notizie ieri sera, può essere che arriveranno oggi, ma non mi sbilancerei oltre", ha aggiunto. Ma se l'accordo non ci sarà, "risolveremo in altro modo" la questione, ha detto Rubio. Gli Stati Uniti daranno alla diplomazia ogni possibilità di successo prima di esplorare le "alternative", ha spiegato Rubio ai giornalisti a Nuova Delhi.

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L'accordo in via di definizione tra Iran e Stati Uniti riconoscerà sempre a Israele il "diritto" a difendersi. È quanto ha poi spiegato Rubio parlando ai giornalisti a Nuova Delhi. "Israele ha sempre il diritto a difendersi. Qualunque Paese al mondo ha questo diritto. E dunque, se Hezbollah si appresta a lanciare dei missili o lancia dei missili contro di loro, Israele ha il diritto di rispondere", ha affermato Rubio. Benjamin Netanyahu ha affermato ieri che Donald Trump, nel corso di una telefonata, ha ribadito il "diritto" di Israele a combattere in Libano, dove l'esercito israeliano sta prendendo di mira Hezbollah, gruppo filo-iraniano.