Guerra, la rivelazione di Xi a Trump su Putin: “Potrebbe pentirsi di aver invaso l'Ucraina”

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Alberto Russo 19 maggio 2026 a

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Durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino, Xi Jinping ha detto a Donald Trump che Vladimir Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Lo rivela oggi il Financial Times citando fonti informate sull'andamento del vertice, che ha compreso colloqui ad ampio raggio con una sezione dedicata all'Ucraina. Le stesse fonti aggiungono che da parte sua Trump ha anche proposto a Xi una collaborazione tra i tre leader, comprendendo quindi Putin, contro la Corte Penale Internazionale. La Cina, Russia e Stati Uniti non fanno parte della Corte penale che nel marzo del 2023 ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo per presunti crimini di guerra in Ucraina. Secondo quanto rivelato, il presidente americano ha detto che i tre Paesi dovrebbero unire le forze contro l'istituzione internazionale, dal momento che i loro interessi a riguardo sarebbero allineati. Le rivelazioni sono in linea con la posizione pubblica assunta dall'amministrazione Trump nei confronti dell'Icc, accusato di essere politicizzato, di abuso di potere, di mancanza di rispetto nei confronti della sovranità Usa e di uso illegittimo del potere giudiziario. Alcuni esponenti dell'amministrazione hanno descritto il Tribunale penale internazionale come uno strumento di una sorta di guerra giudiziaria contro l'America.

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Riguardo alle parole di Xi sulla decisione di Putin di lanciare l'invasione in larga scala dell'Ucraina, viene osservato come il giudizio sia inedito. Persone informate sui colloqui intercorsi tra l'ex presidente Joe Biden e il leader cinese osservano come questi siano stati "franchi e diretti" riguardo a Russia e Ucraina, ma che Xi non avrebbe espresso un giudizio su Putin e la guerra in corso. Le rivelazioni del Ft arrivano nel giorno in cui Putin è atteso in Cina per il vertice con Xi, organizzato quindi appena quattro giorni dopo quello con Trump.

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Il quotidiano osserva infine che il commento di Xi arriva in un momento in cui, dopo quattro anni, la guerra in Ucraina è in una situazione di stallo, con Kiev che ha assunto una maggiore capacità ed efficacia nell'utilizzo di droni per attaccare obiettivi russi. L'amministrazione Biden ha frequentemente accusato Pechino di fornire alla Russia materiale di doppio utilizzo in modo da sostenere la campagna militare contro l'Ucraina, accusa sollevata con meno frequenza dall'amministrazione Trump.