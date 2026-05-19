Guerra, Trump è ottimista: “Buone possibilità di un accordo con l'Iran senza altre bombe”

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Andrea Riccardi 19 maggio 2026 a

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Il presidente americano, Donald Trump, vede "un'ottima possibilità" di raggiungere con l'accordo con l'Iran "senza dover tornare ai bombardamenti". "Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Sono stato contattato da questi tre Paesi, più altri, che stanno trattando direttamente con i nostri e con l'Iran, e sembra esserci un'ottima possibilità di trovare una soluzione. Se riuscissimo a farlo senza bombardarli senza pietà, ne sarei molto felice", ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti. "Ci sono sviluppi positivi" nelle discussioni con l'Iran e "ho informato Israele" della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, ha detto Trump rispondendo alle domande dei giornalisti in un altro intervento e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di "due o tre giorni". Trump, rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca, ha spiegato alcuni alleati in Medio Oriente gli avrebbero riferito che si è "molto vicini a raggiungere un accordo" che impedirebbe all'Iran di ottenere armi nucleari. "È uno sviluppo molto positivo, ma vedremo se alla fine porterà a qualcosa", ha aggiunto il presidente degli Usa ricordando che "abbiamo totalmente distrutto le capacità militari" dell'Iran e "la leadership".

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"Se i nostri nemici commetteranno un altro errore, risponderemo con una forza e una capacità di gran lunga maggiori rispetto al passato. Gli Stati Uniti e i loro alleati non devono commettere un altro errore strategico o fare un altro calcolo errato". È invece la posizione di Ali Abdollahi, capo dello stato maggiore dell’esercito iraniano. Parole che mettono in guardia gli Usa contro un attacco a Teheran. "I nemici devono sapere che l'Iran e le sue forze sono più preparati e più forti che mai - ha aggiunto -. Le nostre forze sono pronte e risponderanno rapidamente, con decisione, con forza e su vasta scala a qualsiasi aggressione da parte dei nemici. Ci difenderemo con tutte le nostre forze e taglieremo la mano a qualsiasi aggressore".

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L'Onu invece ha fatto sapere non vuole che "alcun ente in particolare limiti la libertà di accesso" a questa strategica via navigabile. È quanto ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq, riferendosi alla creazione da parte dell'Iran dell'Autorità dello Stretto del Golfo Persico per amministrare la navigazione nello Stretto di Hormuz. "In definitiva - ha aggiunto - il nostro obiettivo è garantire che non vi siano limitazioni alla libertà di navigazione in alto mare e nello Stretto di Hormuz".