San Diego, sparatoria alla moschea che voleva portare la Sharia in California: 5 morti

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 19 maggio 2026 a

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Cinque persone, tra cui due sospetti, sono state uccise in una sparatoria nella più grande moschea di San Diego. Due delle vittime sono adolescenti: un 17enne e un 19enne che hanno sferrato l'attacco contro il centro Islamico che da diverso tempo veniva accusato di portare la Sharia nella contea di Orange, come rivendicato da alcuni influencere sui social network. Secondo le autorità la coppia di attentatori è deceduta per ferite da arma da fuoco autoinflitte dopo aver ucciso la guardia giurata della moschea, il marito di un'insegnante della scuola islamica e un drogheria. Quando i visto i giovani arrivare il vigilantes ha fatto in tempo a dare l'allarme alla scuola presente nel centro Islamico, che ospitata bambini dall'asilo alla terza elementare, e le mostre si sono chiuse in classe con gli alunni.

L'Fbi ha dichiarato di essere alla ricerca di informazioni per scoprire il movente della sparatoria e ha attivato una linea telefonica dedicata alle segnalazioni. La sparatoria è avvenuta poco prima della preghiera di mezzogiorno presso il Centro Islamico, situato nel quartiere di Clairemont a San Diego. "Questo è il peggior incubo di ogni comunità", ha dichiarato Scott Wahl, capo della polizia, che ha poi spiegato come la madre di uno dei sospettati ha chiamato la polizia circa due ore prima della sparatoria, informandoli della scomparsa del figlio, di diverse armi di famiia e della sua auto. La polizia stava cercando l'adolescente e il suo amico quando ha ricevuto una chiamata al 911, il numero di emergenza, che avvertiva dell'assalto alla moschea.

Gli agenti che si trovavano nelle vicinanze alla ricerca si sono precipitati e hanno trovato tre persone uccise a colpi d'arma da fuoco. Contemporaneamente, la centrale operativa ha ricevuto un'altra chiamata che segnalava spari da un veicolo a due isolati di distanza, ha detto Wahl. Un giardiniere "potrebbe essere stato colpito al casco, ma il proiettile ha deviato salvandogli la vita", ha aggiunto.

Le autorità hanno confermato che nessun bambino della scuola del centro è rimasto ferito e hanno affermato che è stato allestito un centro di ricongiungimento per le famiglie delle persone coinvolte. Tra le tre persone uccise c'era una guardia di sicurezza del centro. I funzionari hanno affermato che la guardia ha contribuito a "minimizzare" le minacce, ma stanno ancora lavorando per confermare i dettagli di quanto accaduto esattamente. "Credo sia giusto dire che le azioni [della guardia] sono state eroiche e senza dubbio oggi ha salvato delle vite", ha sottolineato il capo della polizia. "La minaccia è stata neutralizzata, i bambini sono al sicuro e questa è un'ottima notizia", ​​ha dichiarato Todd Gloria, sindaco di San Diego, in una conferenza stampa lunedì pomeriggio. "L'odio non ha posto a San Diego. L'islamofobia non ha posto a San Diego".