Usa-Cina, conto alla rovescia per il vertice. Sul tavolo, Iran e Taiwan

11 maggio 2026 a

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È quasi tutto pronto per l'incontro di questa settimana fra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping che si è detto pronto a collaborare per perseguire una "maggiore stabilità" a livello globale. "La diplomazia di alto livello svolge un ruolo strategico insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti - ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, durante una conferenza stampa - La Cina è disposta a collaborare con gli Stati Uniti nello spirito di uguaglianza, rispetto e mutuo vantaggio, per ampliare la cooperazione, gestire le divergenze e infondere maggiore stabilità e certezza in un mondo volatile e interconnesso".

L'ultimo presidente americano a visitare la Cina era stato proprio Trump durante il suo primo mandato, nel 2017. Tornerà questa settimana, da mercoledì 13 a venerdì 15 maggio, per un vertice dai temi caldi. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il tycoon incalzerà il leader cinese Xi Jinping in merito ai suoi rapporti con l'Iran, alle presunte esportazioni di tecnologia a duplice uso e sulla possibile assistenza in materia di armamenti. Il vertice dovrebbe trattare anche temi come Taiwan, l'intelligenza artificiale, le controversie commerciali e la questione degli armamenti nucleari.