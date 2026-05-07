Hormuz, Iran istituisce nuova agenzia per riscuotere pedaggi sullo stretto

Foto: Ansa

07 maggio 2026 a

a

a

L'Iran ha istituito un'agenzia governativa incaricata di controllare e tassare le navi che intendono attraversare lo strategico Stretto di Hormuz. L'ha riferito la società di dati marittimi Lloyd's List Intelligence. L'agenzia, denominata Autorità dello Stretto del Golfo Persico, si sta "posizionando come l'unica autorità valida per concedere il permesso alle navi in transito nello Stretto", ha riportato Lloyd's in un briefing online. Lloyd's ha aggiunto che l'autorità le ha inviato via e-mail un modulo di richiesta per le navi che desiderano attraversare lo Stretto.

Il no dell'Arabia Saudita dietro lo stop di Trump a “Project Freedom”: il retroscena

La nuova agenzia iraniana formalizza un corridoio di controllo già esistente, sebbene poco chiaro, che conduce le navi attraverso le acque settentrionali dello Stretto, vicino alla costa iraniana, L'Iran controlla quali navi sono autorizzate a passare e, almeno per alcune imbarcazioni, impone una tassa sul loro carico. Gli esperti di diritto marittimo sostengono che le richieste dell'Iran di controllare o tassare le navi violino il diritto internazionale. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare impone, infatti, ai Paesi di consentire il passaggio pacifico attraverso le loro acque territoriali.